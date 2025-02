"Stima e rispetto a parte, Fabregas sarà anche uno dei primi arbitri credibili della lotta per lo scudetto. Dopo l’ultimo turno, a tredici giornate dal gong e con Napoli-Inter in agenda tra una settimana, Cesc e il suo gagliardo Como a caccia di punti serenità reciteranno un ruolo fondamentale per il futuro del campionato. All’andata finì 3-1, ma raramente in questa stagione il Napoli ha sofferto come accadde nel primo tempo del Maradona. Domani sarà una trappola. Poi, amici più di prima", conclude il quotidiano.