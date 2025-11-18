Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Provincia di Como. Queste le sue parole sul tecnico dell’Inter, Cristian Chivu:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Fabregas: “Conte un grande, calcio di Allegri molto semplice! Chivu all’Inter sta…”
news
Fabregas: “Conte un grande, calcio di Allegri molto semplice! Chivu all’Inter sta…”
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Provincia di Como: ha parlato anche di Chivu
"Mi piace molto Italiano per il coraggio, Gasperini per il gioco e la mentalità, Chivu sta facendo molto bene. A Coverciano sono venuti a parlarci tanti allenatori, Di Francesco aveva detto cose interessanti.
Conte?
“Un grande. Mi piace molto. Ma che fatica con i suoi allenamenti al Chelsea. Alla fine della sessione mi dovevo appoggiare a un compagno perché stavo svenendo alla fatica”.
Allegri?
“Il suo calcio è molto semplice, lo dice spesso. Lo dice e lo fa. Ha una sua idea ed è bravo a svilupparla”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA