Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Provincia di Como: ha parlato anche di Chivu
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Provincia di Como. Queste le sue parole sul tecnico dell’Inter, Cristian Chivu:

"Mi piace molto Italiano per il coraggio, Gasperini per il gioco e la mentalità, Chivu sta facendo molto bene. A Coverciano sono venuti a parlarci tanti allenatori, Di Francesco aveva detto cose interessanti.

Conte?

“Un grande. Mi piace molto. Ma che fatica con i suoi allenamenti al Chelsea. Alla fine della sessione mi dovevo appoggiare a un compagno perché stavo svenendo alla fatica”.

Allegri?

“Il suo calcio è molto semplice, lo dice spesso. Lo dice e lo fa. Ha una sua idea ed è bravo a svilupparla”.

