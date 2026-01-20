"Como macchina perfetta? Non direi, lavoriamo tanto, ho un grande staff e un presidente che mi da fiducia. La pressione la sento, ho giocato a un livello importante e mi chiedo sempre come migliorare la squadra. Sono contento qui a Como, anche quest'estate quando c'erano voci ero sereno, la gente crede in noi, abbiamo tanti ragazzi e dobbiamo lavorarci tanto. In questo momento ho bisogno del campo e di confrontarmi con i giocatori, non so se sono fatto per un altro tipo di gioco".