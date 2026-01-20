"Como macchina perfetta? Non direi, lavoriamo tanto, ho un grande staff e un presidente che mi da fiducia. La pressione la sento, ho giocato a un livello importante e mi chiedo sempre come migliorare la squadra. Sono contento qui a Como, anche quest'estate quando c'erano voci ero sereno, la gente crede in noi, abbiamo tanti ragazzi e dobbiamo lavorarci tanto. In questo momento ho bisogno del campo e di confrontarmi con i giocatori, non so se sono fatto per un altro tipo di gioco".
Le dichiarazioni del tecnico rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Lazio-Como
Sono queste le parole di Cesc Fabregas, tecnico del Como, a DAZN dopo la vittoria contro la Lazio. Poi una battuta sul match con la soddisfazione per aver disputato "una grande partita, il mio sogno è che tutti i ragazzi siano funzionali e capiscano cosa fare in ogni momento. Abbiamo difeso bene, abbiamo lavorato sull'attacco alla profondità e abbiamo iniziato bene la partita. Quando si inizia così bene magari si perde lucidità ma siamo stati attenti per tutta la partita", conclude.
