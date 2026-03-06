Gianfelice Facchetti, dopo aver presentato "Aperti al mondo. Dal 1908", racconto teatrale sulla storia dell'Inter, ha risposto ad alcune domande di Tuttosport. Si comincia con i fischi rivolti ad Alessandro Bastoni: "Trovo tutto patetico. Questo accanimento nei suoi confronti deriva anche dal fatto che i social oggi amplifichino tutto. A un certo punto questi fischi verranno sommersi dal silenzio o dagli applausi".
Il figlio dell'ex presidente e leggenda dell'Inter è intervenuto per dire la sua sull'accoglienza riservata al difensore nerazzurro
"Il derby? La posta in palio è alta. Vincere significherebbe fare uno scatto netto, però sarebbe controproducente farsi prendere dalla frenesia. L'Inter ha dieci punti di vantaggio: i giocatori di Chivu dovranno scendere in campo con la tranquillità di chi se li è guadagnati passo dopo passo".
