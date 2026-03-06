FC Inter 1908
Facchetti: “Fischi a Bastoni patetici, accanimento. Derby? La posta in palio è alta”

Il figlio dell'ex presidente e leggenda dell'Inter è intervenuto per dire la sua sull'accoglienza riservata al difensore nerazzurro
Gianfelice Facchetti, dopo aver presentato "Aperti al mondo. Dal 1908", racconto teatrale sulla storia dell'Inter, ha risposto ad alcune domande di Tuttosport. Si comincia con i fischi rivolti ad Alessandro Bastoni: "Trovo tutto patetico. Questo accanimento nei suoi confronti deriva anche dal fatto che i social oggi amplifichino tutto. A un certo punto questi fischi verranno sommersi dal silenzio o dagli applausi".

"Il derby? La posta in palio è alta. Vincere significherebbe fare uno scatto netto, però sarebbe controproducente farsi prendere dalla frenesia. L'Inter ha dieci punti di vantaggio: i giocatori di Chivu dovranno scendere in campo con la tranquillità di chi se li è guadagnati passo dopo passo".

