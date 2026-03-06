Il figlio dell'ex presidente e leggenda dell'Inter è intervenuto per dire la sua sull'accoglienza riservata al difensore nerazzurro

"Il derby? La posta in palio è alta. Vincere significherebbe fare uno scatto netto, però sarebbe controproducente farsi prendere dalla frenesia. L'Inter ha dieci punti di vantaggio: i giocatori di Chivu dovranno scendere in campo con la tranquillità di chi se li è guadagnati passo dopo passo".