Collovati: “Inter la più forte da 5 anni. Chivu top ma lui e Bastoni…”

Matteo Pifferi Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 15:02)

Intervistato da Libero, Fulvio Collovati ha parlato così del derby di Milano in programma domenica sera: «Una stracittadina come quella di Milano non è mai dispari e il fatto che l'Inter abbia dieci punti di vantaggio è solo un dato statistico. In quanti derby è stata beffata la squadra nerazzurra, negli ultimi anni?».

Ma il primato in classifica rende questa sfida quasi inutile.

«Non diciamo eresie. Un derby a San Siro non è mai inutile anche se lo scudetto è quasi cucito sulle maglie dei nerazzurri. Il prestigio conta e i giocatori del Milan lo sanno bene. Vincendo, aumenta la loro autostima».

Fra l'altro al Milan manca una vittoria importante per mettere in cassaforte il secondo posto.

«Però il Milan ha continuità, a parte il ko contro il Parma non perdeva da 19 partite e Allegri preparerà il derby con arguzia. Se vince, andrà a -7».

Ha però una squadra più debole.

«Diciamo meno forte. Da cinque anni l'Inter possiede la rosa più completa. Posso dire una cosa proprio su Мах?».

Prego.

«Mi sembra che in generale si sia troppo prevenuti nei suoi confronti. Chi dice che non dà un gioco scintillante deve fare i conti con i giocatori che siano a disposizione. E poi il Milan ha un buco in formazione».

Il centravanti?

«Certo. Allegri propone Leao là davanti ma il portoghese non è certo un attaccante centrale».

Inoltre ha sbalzi di rendimento notevoli.

«Difatti: può accendersi oppure fatica. È spesso un'incognita>».

Altra assenza non da poco è quella di Gabbia.

«Che non è Franco Baresi ma resta una pedina solida per la difesa di questo Milan».

Fronte Inter: mancherà Lautaro

«Assenza grave ma non decisiva. Al suo posto mi sembra che Pio Esposito stia facendo benone».

A Como i nerazzurri non hanno incantato.

«Sì, mi stavo addormentando ma quando sei in testa al campionato e in corsa per la Coppa Italia, cosa aggiungere?».

Chivu può fare il colpaccio al primo anno in una squadra top.

«È bravo e ha una grande rosa. In una cosa lui e Bastoni non mi hanno convinto, nella vicenda dell'espulsione di Kalulu».

Bastoni ha chiesto scusa ma viene fischiato in ogni stadio in cui gioсa.

«Ci terrei a sottolineare che la gogna mediatica è tutta farina del web e dei social. Non dei giornalisti o degli osservatori come il sottoscritto».

Chi vede, domenica, come potenziale giocatore decisivo del Milan?

«Proprio Leao perché potrebbe mettere in scena un derby insipido oppure deciderlo con le sue galoppate. Allegri la giocherà così, con le ripartenze. E con Pulisic secondo velocista sull'altra fascia».

E l'Inter quale arma tattica avrà?

«La forza del gioco corale. Se devo dire un nome Dimarco sulla fascia sarebbe superfluo quindi penso che Zielinski possa diventare l'uomo derby».

Milano è tornata al centro del panorama calcistico italiano: Inter e Milan sono ai vertici.

«L'Inter lo è già da anni, con Allegri i rossoneri stanno mettendo le basi per un costante ritorno al top. La Juventus sta vivendo annate piene di errori che la allontanano dalla lotta per lo scudetto, il Napoli alterna stagionini super ad altre complicate per mille motivi».