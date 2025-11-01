FC Inter 1908
Falcao: “Inter avanti in Champions grazie alle idee. In 4 per lo scudetto, Juve indietro”

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex giocatore della Roma ha parlato della scelta Gasperini e anche dell'Inter
Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex giocatore della Roma Falcao ha parlato della scelta Gasperini e anche dell'Inter

Calma con la Roma prima in classifica

«Calma sì, ma pure consapevolezza: la squadra fa risultato ormai da un anno intero. E ha un grande allenatore in panchina. Con Gasperini la Roma è in ottime mani: non combini quel che ha combinato lui con l’Atalanta, e così a lungo, se non hai un valore riconosciuto».

È da scudetto?

«Roma, Napoli, Inter e Milan: il campionato non esce da queste quattro. Vedo la Juventus più indietro, non solo in termini di classifica. Il Milan invece è molto pericoloso, la partita di San Siro sarà una grande sfida: Allegri sta facendo un ottimo lavoro, avevo pochi dubbi al riguardo, lui è uno che sa stare nelle grandi squadre».

Cosa è successo alla serie A, rispetto ai suoi tempi?

«Io la seguo sempre… ma non ha lo stesso appeal di una volta, i migliori non sono più in Italia. Per due motivi: il primo è economico, la distanza con la capacità finanziaria di un top club in Spagna e soprattutto in Inghilterra è enorme. E la seconda è forse legata alle capacità. Si può sopperire con le idee. Ha visto l’Inter? È stata brava ad andare in finale di Champions due volte negli ultimi tre anni. Certo, alla lunga è dura. La Champions oggi mi sembra come il campionato qui in Brasile: Flamengo e Palmeiras fanno un’altra partita rispetto alle altre».

