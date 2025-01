"Primo e secondo tempo? La partita l'abbiamo condotta alla stessa maniera, l'avversario si era chiuso. La squadra ha alzato i giri del motore nel secondo tempo, siamo stati bravi a stancare gli avversari. Lautaro? In questo momento è tornato a fare quello che sa fare molto bene, fa gol: è il suo mestiere. Lui partecipa sempre al gioco, alla fase difensiva, gli attaccanti ci danno una grande mano. Lautaro i suoi gol li fa e non ha mai fatto mancare il supporto. Anche aiutando i compagni, anche dal punto di vista emotivo. Importante è avere l'approccio giusto, non sempre vuol dire essere abbordanti. Bisognava non perdere l'equilibrio e noi lo abbiamo fatto", ha concluso Farris.