Domani sera ci sarà la sfida fuori casa contro il Tolosa e nella tradizionale conferenza stampa che precede una gara di campionato, l'allenatore del Lille Bruno Genesio ha parlato con i giornalisti che gli hanno chiesto di Jonathan David. Il calciatore canadese è in orbita Inter e alle critiche che gli stanno riservando in questo momento in Francia ha risposto proprio il suo tecnico. «Se pensiamo alle statistiche, ai gol segnati, vediamo che David è nettamente avanti rispetto ad altri compagni. Abbiamo bisogno di lui, che sia in piena fiducia», ha detto.

L'allenatore non crede che il giocatore, in scadenza a giugno, sia calato fisicamente per mancanza di concentrazione dovuta proprio alla situazione contrattuale: «Al momento sento parlare molto di Jona', che si tratti del suo fisico, del suo stato mentale, perché il suo contratto è in scadenza... Ma quando si guardano attentamente le sue partite, non c'è alcun segnale che suggerisca che sia meno in forma fisicamente o che sia meno preoccupato di prima», ha aggiunto.