Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Como e la mancata conquista dello scudetto: "Rabbia no, la delusione l'avevamo anche domenica sera: c'era stata una bella occasione e non siamo riusciti a sfruttarla. Ma il bello del calcio è che siamo ad una settimana dall'andare a viverci un grande sogno: c'è un pizzico di rammarico per la stagione ma sabato andiamo a giocarci la 60a partita della stagione. Questo ha fatto sì che perdessimo qualcosa in campionato. Onore al Napoli, è forte: è il secondo scudetto in tre anni, la società ha lavorato bene. Da uomini di sport è giusto fare i complimenti: accantoniamo in fretta, andiamo alla ricerca di un grandissimo sogno.