-Cosa ha lasciato la notte a Barcellona da poter pensare di vincere al ritorno?

C'è grande consapevolezza. Nello stadio del Barcellona contro una delle squadre più forti del mondo siamo andati a fare la nostra partita e sfruttare alcune problematiche che abbiamo riconosciuto nella fase difensiva dei blaugrana. Poi siamo consapevoli che loro sono bravi, hanno fatto grande possesso palla e ci hanno costretto a schiacciarci in alcune situazioni. Dovremo lavorare su quello di più ma essere arrivati a questo punto della stagione a contendere al Barcellona l'approdo in finale è motivo di grande orgoglio. Chiaro che poi arrivati qua daremo tutti per riuscirci.

-Percentuale per possibilità di recupero di Lautaro?

Percentuale no. Ma non è una lesione quindi c'è la speranza. Al momento più no che sì perché il ragazzo non si è allenato ed è fermo. Proveremo di tutto perché è una gara fondamentale. Adesso è più no che si purtroppo.

-Qualcosa per contenere di più Yamal?

La partita la studieremo, ognuno di noi porterà un'idea. Parleremo con Simone e vedremo cosa si può fare. È anche bello dire che abbiamo visto qualcosa di sorprendente. Questo ragazzo lo avevo visto in video ma quando lo abbiamo incontrato ha fatto qualcosa di livello superiore e dovremo cercare di limitarlo e a non fargli fare lo stesso tipo di partita. Non possiamo neanche dire di avergli concesso spazio perché in realtà è lui che sa trovare lo spazio dove non c'è, se rivedo le immagini del gol che ha fatto, sono giocate di grande qualità. È un giocatore di grande qualità, giovanissimo, il futuro del calcio mondiale. Studieremo soluzioni per limitarlo e portare più pressione.

-State studiando per non soffrire come successo col Bayern in casa?

A queste squadre devi togliere il palleggio. Il Bayern a San siro ci ha pressato tutta la partita. Nel secondo tempo dell'andata il Barcellona ha allentato un po' la pressione. Il Barcellona cerca di difendere con la linea a metà campo e con l'andare dal tempo può esserci più spazio. La loro forza è segnare, togliere palleggio, se non lo fanno saranno meno asfissianti sul possesso palla. Anche da quando la terremo noi la palla passerà gran parte della partita.

-Possibilità di essere ancora sullo scudetto?

Al momento purtroppo non dipende più da noi. Possiamo solo vincere da qui alla fine tutte le gare per non avere rammarico e se il Napoli dovesse lasciare qualcosa dobbiamo farci trovare pronti. Chiaro che stasera la squadra aveva la testa sulla partita e ora pensiamo a provare a raggiungere una finale che sarebbe storica, leggendaria e poi vedremo, ci proveremo col Barcellona e in campionato.

(Fonte: Sky)