Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Marco Fassone, dirigente sportivo, ha parlato così della corsa scudetto: "Credo che Conte non partecipi, ma gioca sempre per vincere. E’ normale che ci siano le solite schermaglie dialettiche, lui è un allenatore fantastico ed è giusto che provi a vincere lo scudetto fino in fondo.