Fedele: “All’Inter manca uno come Solet, è stato uno dei migliori nel 24-25”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enrico Fedele ha commentato anche le mosse di mercato estive dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enrico Fedele ha commentato anche le mosse di mercato estive dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni
Cosa manca all’Inter in questo momento?
“Solet è stato uno dei migliori difensori centrali della scorsa stagione, l’ho visto 5-6 volte e ha anche qualità nel passaggio. Riesce a venire in avanti, non so quale sia la tenuta mentale anche perché ha una pendenza extra-calcistica. La difesa dell’Inter è la stessa dello scorso anno? Mai come in questo momento Napoli e Inter si sono orientate verso l’arricchimento della rosa rispetto alla risoluzione dei difetti strutturali”.
(Fonte: TMW Radio)
