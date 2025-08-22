FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Fedele: “All’Inter manca uno come Solet, è stato uno dei migliori nel 24-25”

news

Fedele: “All’Inter manca uno come Solet, è stato uno dei migliori nel 24-25”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enrico Fedele ha commentato anche le mosse di mercato estive dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enrico Fedele ha commentato anche le mosse di mercato estive dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Fedele: “All’Inter manca uno come Solet, è stato uno dei migliori nel 24-25”- immagine 1

Cosa manca all’Inter in questo momento?

Fedele: “All’Inter manca uno come Solet, è stato uno dei migliori nel 24-25”- immagine 2
Getty Images
—  

“Solet è stato uno dei migliori difensori centrali della scorsa stagione, l’ho visto 5-6 volte e ha anche qualità nel passaggio. Riesce a venire in avanti, non so quale sia la tenuta mentale anche perché ha una pendenza extra-calcistica. La difesa dell’Inter è la stessa dello scorso anno? Mai come in questo momento Napoli e Inter si sono orientate verso l’arricchimento della rosa rispetto alla risoluzione dei difetti strutturali”.

(Fonte: TMW Radio)

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA