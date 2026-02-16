Fenucci: “Non toccato tema arbitri. Var usato meno all’estero, dobbiamo andare in quella direzione”

Serve una sterzata
"Credo che dopo essere stati i primi a introdurre il Var, abbiamo pensato che col Var si trovasse un'oggettività difficile da raggiungere. Il Var interviene molto, dobbiamo pensare come dall'anno prossimo rendere più protagonista l'arbitro in campo, ma è un parere personale".
Avete ancora fiducia in Rocchi?
"Non credo sia un problema di persona ma di interpretazioni. Deve partire prima da noi per capire come vogliamo che cil calcio venga arbitrato e anche una sorta di educazioni dei media che ci circondano. Var usato meno all'estero, dovremo cercare di riportarlo in quella direzione. Il Var non è intervenuto perché la fattispecie non rientrava nel Protocollo, questo ragionamento va fatto dagli organi istituzionali".
