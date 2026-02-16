FC Inter 1908
Fenucci: “Non toccato tema arbitri. Var usato meno all’estero, dobbiamo andare in quella direzione” - immagine 1
Intervenuto a margine dell'assemblea di Lega, il dg del Bologna Claudio Fenucci ha parlato dei temi trattati oggi e della situazione arbitrale:

Fenucci: “Non toccato tema arbitri. Var usato meno all’estero, dobbiamo andare in quella direzione”- immagine 2

"Non è stato toccato il tema delle polemiche arbitrali, se ne parlerà più avanti tra di noi e poi cercando di incontrare i dirigenti arbitrali". 

"Credo che dopo essere stati i primi a introdurre il Var, abbiamo pensato che col Var si trovasse un'oggettività difficile da raggiungere. Il Var interviene molto, dobbiamo pensare come dall'anno prossimo rendere più protagonista l'arbitro in campo, ma è un parere personale". 

Avete ancora fiducia in Rocchi?

"Non credo sia un problema di persona ma di interpretazioni. Deve partire prima da noi per capire come vogliamo che cil calcio venga arbitrato e anche una sorta di educazioni dei media che ci circondano. Var usato meno all'estero, dovremo cercare di riportarlo in quella direzione. Il Var non è intervenuto perché la fattispecie non rientrava nel Protocollo, questo ragionamento va fatto dagli organi istituzionali".

