Fenucci: “Non toccato tema arbitri. Var usato meno all’estero, dobbiamo andare in quella direzione”

"Credo che dopo essere stati i primi a introdurre il Var, abbiamo pensato che col Var si trovasse un'oggettività difficile da raggiungere. Il Var interviene molto, dobbiamo pensare come dall'anno prossimo rendere più protagonista l'arbitro in campo, ma è un parere personale".

"Non credo sia un problema di persona ma di interpretazioni. Deve partire prima da noi per capire come vogliamo che cil calcio venga arbitrato e anche una sorta di educazioni dei media che ci circondano. Var usato meno all'estero, dovremo cercare di riportarlo in quella direzione. Il Var non è intervenuto perché la fattispecie non rientrava nel Protocollo, questo ragionamento va fatto dagli organi istituzionali".