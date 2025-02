Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Corrado Ferlaino , ex allenatore, ha parlato così verso Napoli-Inter di sabato sera: “Napoli-Inter è certamente una partita scudetto, anche se il campionato è ancora lungo e tutto ancora può succedere. L’Inter non è una squadra da sottovalutare, stimo molto Antonio Conte. Ci sono molti fattori che determinano la vita dell’allenatore.

Non mi aspetto nulla. Spero che il Napoli batta l’Inter e faccia un bel passo avanti per questo campionato. Sarei diventato il carcieriere di Kvara come con Diego? Bisogna vedere una serie di situazioni, il bilancio e le offerte. I tempi sono cambiati. I campionato si deciderà all’ultima giornata, viviamo alla giornata. L’Atalanta? Non credo che dobbiamo preoccuparci a livello di scudetto. Una squadra provinciale che ha grandi meriti".