L'ex attaccante granata, un passato anche in nerazzurro, presenta così la sfida in programma domenica alle 18

Marco Ferrante, ex attaccante del Torino con un breve passato anche all'Inter, ai microfoni di Toro News ha parlato della sfida in programma domani tra granata e nerazzurri: "partiamo dal presupposto che è emozionante avere l'Inter in finale di Champions soprattutto dopo una semifinale come quella contro il Barcellona. Partita a dir poco emozionante e coinvolgente. L'Inter è stata davvero encomiabile. Avere una squadra italiana in finale è importante sotto tanti punti di vista e poi all'Inter ho militato e quindi resto ancor più affezionato".