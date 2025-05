Dopo la semifinale di Champions, l'Inter tornerà in campo domani sera in casa del Torino. Previsto ampio turnover per Inzaghi dopo i supplementari con il Barcellona di martedì sera.

"C’è il Torino e una trasferta che vale la prima tappa di avvicinamento alla finale, che Simone Inzaghi deve gestire sotto ogni profilo, soprattutto su quello fisico. Ecco allora che sulle scelte di formazione del tecnico incideranno i 120 minuti disputati con il Barcellona martedì. Anzi, hanno già inciso. Come previsto, Lautaro non parteciperà alla trasferta: l’elongazione che lo aveva messo a rischio per la Champions non era sparita prima, figurarsi dopo averci giocato sopra. Il capitano ha bisogno di tempo per recuperare con calma. E non è escluso che salti anche il match con la Lazio della prossima settimana", si legge su La Gazzetta dello Sport.