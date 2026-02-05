FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Ferrante: “Scudetto? Servirebbe una catastrofe affinché non lo vinca l’Inter. Ormai…”

news

Ferrante: “Scudetto? Servirebbe una catastrofe affinché non lo vinca l’Inter. Ormai…”

Ferrante: “Scudetto? Servirebbe una catastrofe affinché non lo vinca l’Inter. Ormai…” - immagine 1
Marco Ferrante, ex attaccante di Inter e Torino, ha commentato quanto accaduto ieri a Monza nel match di Coppa Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Ferrante, ex attaccante di Inter e Torino, ha commentato quanto accaduto ieri a Monza nel match di Coppa Italia:

Ferrante: “Scudetto? Servirebbe una catastrofe affinché non lo vinca l’Inter. Ormai…”- immagine 2
Getty Images

Inter in semifinale battendo il Torino con tanto turnover:

—  

"Penso che la differenza la faccia la mentalità che gli ha trasmesso Chivu. A livello di organico e mentalità ormai è paragonabile alle top europee. Ha una mentalità vincente e la si vede in tutte le competizioni. Hanno una rosa ampia rispetto alle altre".

Cosa aggiunge sull'Inter?

—  

"L'anno scorso hanno fatto la gara per non vincerlo il titolo sia Inter che Napoli. I meriti erano da ambo i lati, ma chi sta meglio anche mentalmente ha vinto. Quest'anno credo che servirebbe una catastrofe per non dare all'Inter lo Scudetto. E' più attrezzata, gioca meglio e con le piccole non sbaglia mai".

Ferrante: “Scudetto? Servirebbe una catastrofe affinché non lo vinca l’Inter. Ormai…”- immagine 3
Getty Images

Chi deve temere per lo Scudetto?

—  

"La Juve ha una quadratura con Spalletti, ma non è all'altezza di poter impensierire l'Inter. L'unica che per numeri si avvicina è il Milan, che avrà anche la chance del derby. L'unico ostacolo è quello rossonero. E' un campionato che può buttare via solo l'Inter".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Berardi: “Tanti gol all’Inter? Domenica li incontriamo e magari farne un...
Thuram: “Scudetto? Sarebbe gratificante! Lautaro, l’Inter, Khephren, le critiche: vi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA