FC Inter 1908
Berardi: “Tanti gol all’Inter? Domenica li incontriamo e magari farne un altro…”

Domenico Berardi, capitano del Sassuolo, intervistato da Sky Sport, ha parlato così in vista della sfida di domenica con l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Domenico Berardi, capitano del Sassuolo, intervistato da Sky Sport, ha parlato così in vista della sfida di domenica con l'Inter, una delle sue vittime preferite: "A me piace segnare contro tutte le squadre.

Berardi Sassuolo
Getty Images

L'Inter è quella con cui ho fatto tanti gol e assist, domenica li incontriamo e magari farne un altro non sarebbe male. Quello che ricordo di più e quello quando avevamo Iachini in panchina: vincemmo 2-1, segnai di destro. A San Siro non è facile vincere".

