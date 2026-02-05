Domenico Berardi, capitano del Sassuolo, intervistato da Sky Sport, ha parlato così in vista della sfida di domenica con l'Inter, una delle sue vittime preferite: "A me piace segnare contro tutte le squadre.
L'Inter è quella con cui ho fatto tanti gol e assist, domenica li incontriamo e magari farne un altro non sarebbe male. Quello che ricordo di più e quello quando avevamo Iachini in panchina: vincemmo 2-1, segnai di destro. A San Siro non è facile vincere".
