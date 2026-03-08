L'ex calciatore e attualmente opinionista è intervenuto negli studi di DAZN per presentare il derby di Milano tra Milan e Inter

Alessandro De Felice Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 04:02)

L'ex calciatore e attualmente opinionista Ciro Ferrara è intervenuto negli studi di DAZN nel corso della trasmissione 'Vamos' per presentare il derby di Milano tra Milan e Inter, in programma a San Siro e valido per la 28esima giornata:

"Match-point? No, il campionato è già deciso. Oggettivamente, se dovesse vincere il Milan, l’Inter non perde altri 7 punti. L’Inter non vince un derby dal 2024… È un derby e in quanto tale sfugge da ogni pronostico. A volte capita che alcuni calciatori non proprio in forma diventano decisivi nel derby, come potrebbero esserlo Pulisic e Thuram”.

Sui due allenatori:

"Anche in caso di vittoria, Allegri rimane sull’obiettivo dichiarato del 4° posto. Sono due situazioni diverse perché Chivu prende l’Inter e chi sta davanti riceve sempre frecciatine”.

Infine spazio ai singoli:

"Dimarco? Non dipende il risultato nel derby la sua stagione. Bonny-Pio? Coppia giovane, molto giovane. Sono curioso come si comporteranno. Ci hanno fatto vedere - soprattutto Pio - di poter stare tranquillamente in una rosa come quella dell’Inter. Senza Lautaro diventa un punto di riferimento per i compagni”.