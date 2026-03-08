FC Inter 1908
Hernanes: “Dimarco MVP della Serie A. Per battere il Milan, Inter non perfetta ma…”

L'ex centrocampista dell'Inter ha parlato negli studi di DAZN alla vigilia del derby di Milano tra i nerazzurri e il Milan
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato negli studi di DAZN nel corso della trasmissione 'Vamos' alla vigilia del derby di Milano tra i nerazzurri e il Milan.

“Il campionato è già deciso, ma si può riaprire: se vince il Milan si riapre. È quasi finita per lo Scudetto. Nella partita di domani il Milan è calcisticamente il vantaggio, ma per il campionato no. L’Inter fa fatica in queste partita. E per vincere il derby non deve essere perfetta, ma più cattiva".

Sugli allenatori:

"Chivu a inizio campionato era molto paziente con le domande, mentre nelle ultime volte lo era molto meno ed era più irritato. Allegri è stato troppo buono (ride, ndr)… Non lo conosco così”.

Sui singoli:

"Thuram, con la sua spensieratezza, non sta decidendo più le partite. Dimarco? Per incoronare la sua stagione e mettere la ciliegina sulla torta serve il derby. Decidere un derby è sempre magico e per farlo avrà bisogno della squadra. Se finisse oggi il campionato l’MVP sarebbe Dimarco, anche se l’Inter non vincesse il campionato".

In avanti tocca a Pio Esposito:

"Pio è pronto per giocare e avere questa responsabilità, ma non sono sicuro sia pronto per essere un protagonista assoluto e fare differenza. L’attacco è tutto suo e tocca a lui trasformare questa occasione in ‘vittoria’".

