Sugli allenatori:

"Chivu a inizio campionato era molto paziente con le domande, mentre nelle ultime volte lo era molto meno ed era più irritato. Allegri è stato troppo buono (ride, ndr)… Non lo conosco così”.

Sui singoli:

"Thuram, con la sua spensieratezza, non sta decidendo più le partite. Dimarco? Per incoronare la sua stagione e mettere la ciliegina sulla torta serve il derby. Decidere un derby è sempre magico e per farlo avrà bisogno della squadra. Se finisse oggi il campionato l’MVP sarebbe Dimarco, anche se l’Inter non vincesse il campionato".

In avanti tocca a Pio Esposito:

"Pio è pronto per giocare e avere questa responsabilità, ma non sono sicuro sia pronto per essere un protagonista assoluto e fare differenza. L’attacco è tutto suo e tocca a lui trasformare questa occasione in ‘vittoria’".