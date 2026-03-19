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Il dg della Fiorentina: “Adesso abbiamo un altro passo. Ma è facile ricadere, pensiamo…”

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Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Skysport prima del fischio d'inizio della gara di Conference League contro il Rakow: i viola sono i prossimi rivali nerazzurri
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La prossima sfida dell'Inter in campionato si giocherà contro la Fiorentina, impegnata questa pomeriggio, dalle 18.45, in Conference League contro il Rakow. Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha detto: «La Conference League è una coppa in cui cerchiamo di andare il più possibile avanti, è una coppa che ci offre l’opportunità di slegarci dai pensieri, in particolare questa stagione, che abbiamo sul campionato. È un’ottima opportunità che vogliamo affrontare nel migliore dei modi e ogni formazione viene messa in campo nei migliori dei modi. Abbiamo visto quanto è difficile andare avanti in Europa e quindi nulla sarà scontato». 

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Getty Images

«Se la squadra è maturata? Abbiamo avuto due passi: uno fino a dicembre-gennaio e uno che è iniziato con l’anno nuovo. Crediamo che sia stato fatto un passo avanti nella capacità di gestire le situazioni e che la preparazione sia andata via via migliorando. Abbiamo visto però quanto sia facile ricadere, quindi dobbiamo stare assolutamente concentrati e sul pezzo su ogni singola partita, pensando solo a quella», ha concluso.

(Fonte: Sky)

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