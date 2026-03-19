La prossima sfida dell'Inter in campionato si giocherà contro la Fiorentina , impegnata questa pomeriggio, dalle 18.45, in Conference League contro il Rakow . Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha detto: «La Conference League è una coppa in cui cerchiamo di andare il più possibile avanti, è una coppa che ci offre l’opportunità di slegarci dai pensieri, in particolare questa stagione, che abbiamo sul campionato. È un’ottima opportunità che vogliamo affrontare nel migliore dei modi e ogni formazione viene messa in campo nei migliori dei modi. Abbiamo visto quanto è difficile andare avanti in Europa e quindi nulla sarà scontato».

«Se la squadra è maturata? Abbiamo avuto due passi: uno fino a dicembre-gennaio e uno che è iniziato con l’anno nuovo. Crediamo che sia stato fatto un passo avanti nella capacità di gestire le situazioni e che la preparazione sia andata via via migliorando. Abbiamo visto però quanto sia facile ricadere, quindi dobbiamo stare assolutamente concentrati e sul pezzo su ogni singola partita, pensando solo a quella», ha concluso.