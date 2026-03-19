Roberto Donadoni, attuale allenatore dello Spezia, ha promosso il primo acquisto per la prossima stagione dell'Inter.
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Donadoni (all. Spezia) promuove colpo Inter: “Massolin? Non servono scienziati per capire che…”
Roberto Donadoni, attuale allenatore dello Spezia, ha promosso il primo acquisto per la prossima stagione dell'Inter
"Se l’Inter ha pensato di comprare Massolin, non ci vogliono gli scienziati per valutare le sue qualità.
È un giocatore che merita attenzioni particolari anche se non faccio parte degli allenatori che dicono ai propri giocatori di stare addosso a un avversario è indispensabile non farlo girare quando è spalle alla porta”.
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