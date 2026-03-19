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Donadoni (all. Spezia) promuove colpo Inter: “Massolin? Non servono scienziati per capire che…”

Donadoni (all. Spezia) promuove colpo Inter: “Massolin? Non servono scienziati per capire che…” - immagine 1
Roberto Donadoni, attuale allenatore dello Spezia, ha promosso il primo acquisto per la prossima stagione dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Donadoni (all. Spezia) promuove colpo Inter: “Massolin? Non servono scienziati per capire che…”- immagine 2

Roberto Donadoni, attuale allenatore dello Spezia, ha promosso il primo acquisto per la prossima stagione dell'Inter.

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Ecco chi è Massolin, tutto sul nuovo acquisto dell'Inter

"Se l’Inter ha pensato di comprare Massolin, non ci vogliono gli scienziati per valutare le sue qualità.

È un giocatore che merita attenzioni particolari anche se non faccio parte degli allenatori che dicono ai propri giocatori di stare addosso a un avversario è indispensabile non farlo girare quando è spalle alla porta”.

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