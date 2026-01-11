FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Ferrario: “Cosa mi aspetto da Inter e Napoli. Decisiva? Assurdo. Spero non venga decisa da…”

news

Ferrario: “Cosa mi aspetto da Inter e Napoli. Decisiva? Assurdo. Spero non venga decisa da…”

Ferrario: “Cosa mi aspetto da Inter e Napoli. Decisiva? Assurdo. Spero non venga decisa da…” - immagine 1
Intervistato dal Giornale, l'ex giocatore del Napoli, ha parlato della sfida tra la squadra di Conte e l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato dal Giornale, Moreno Ferrario, ex giocatore del Napoli, ha parlato della sfida tra la squadra di Conte e l'Inter"Sorrido quando sento sottovalutare il Milan nella corsa scudetto. Il vantaggio di Inter e Napoli è che il Milan sin qui ha perso punti con le piccole e non è riuscito ad andare in fuga. Questo per dire che è assurdo pensare che Inter-Napoli possa già essere decisiva per lo scudetto. Semmai la partita di oggi sarà importante perché tra poche settimane si tornerà a giocare ogni 3 giorni e qualche punto per strada lo perderanno tutte".

Ferrario: “Cosa mi aspetto da Inter e Napoli. Decisiva? Assurdo. Spero non venga decisa da…”- immagine 2
Getty Images

"Sul campo mi aspetto un Inter che parte forte per sbloccare il risultato e il Napoli che gli concede campo, restando però in partita con la propria qualità. Conte ha chiaramente più esperienza di Chivu, che però sta dimostrando di poter stare a quel livello. La verità è che oggi non è importante tanto il ruolo di allenatore, quanto quello di gestore dello spogliatoio".

Ferrario: “Cosa mi aspetto da Inter e Napoli. Decisiva? Assurdo. Spero non venga decisa da…”- immagine 3
Getty Images

"Anche perché poi la partita la vincono i giocatori e anche il miglior tecnico fatica, quando si trova senza elementi validi. Ho giocato con Maradona, ho marcato Platini, Falcao e Zico e dico che la differenza la fanno gli attaccanti. Spero solo una cosa: che la partita di oggi non venga decisa dai protagonisti in campo e non dal Var".

(Il Giornale)

 

Leggi anche
Berti: “Chivu meglio di Inzaghi. E sottolineo tutta la vita! Conte polemichetto, pensi...
Materazzi: “Napoli-Inter persa per rigore mai visto nella storia del calcio. Chivu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA