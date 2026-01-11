Intervistato dal Giornale, l'ex giocatore del Napoli, ha parlato della sfida tra la squadra di Conte e l'Inter

Intervistato dal Giornale, Moreno Ferrario, ex giocatore del Napoli, ha parlato della sfida tra la squadra di Conte e l'Inter. "Sorrido quando sento sottovalutare il Milan nella corsa scudetto. Il vantaggio di Inter e Napoli è che il Milan sin qui ha perso punti con le piccole e non è riuscito ad andare in fuga. Questo per dire che è assurdo pensare che Inter-Napoli possa già essere decisiva per lo scudetto. Semmai la partita di oggi sarà importante perché tra poche settimane si tornerà a giocare ogni 3 giorni e qualche punto per strada lo perderanno tutte".

"Sul campo mi aspetto un Inter che parte forte per sbloccare il risultato e il Napoli che gli concede campo, restando però in partita con la propria qualità. Conte ha chiaramente più esperienza di Chivu, che però sta dimostrando di poter stare a quel livello. La verità è che oggi non è importante tanto il ruolo di allenatore, quanto quello di gestore dello spogliatoio".

"Anche perché poi la partita la vincono i giocatori e anche il miglior tecnico fatica, quando si trova senza elementi validi. Ho giocato con Maradona, ho marcato Platini, Falcao e Zico e dico che la differenza la fanno gli attaccanti. Spero solo una cosa: che la partita di oggi non venga decisa dai protagonisti in campo e non dal Var".

