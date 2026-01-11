Intervistato da Tuttosport, Nicola Berti ha parlato di Inter-Napoli. L'ex centrocampista nerazzurro è sicuro, sarà il ritrovato Piotr Zielinski l'uomo partita. "Inizia con la Z? Zi..Zie..Hai capito vero? Zielinski! Sarà lui l’uomo partita del match".
Berti: “Chivu meglio di Inzaghi. E sottolineo tutta la vita! Conte polemichetto, pensi a…”
Conte invece tornerà a Milano tra le polemiche.
«Un po’ polemichetto lo è...Ma lui deve pensare che quest’anno, a differenza della scorsa stagione, deve disputare la Champions e non più solo il campionato: è ora già più in difficoltà...».
Chivu invece è tutto fuorché polemico, anzi rifugge proprio dalle polemiche.
«È la nuova generazione di allenatori. Spalletti, Allegri, Conte: hanno studiato tantissimo per dire e ripetere le stesse cose. Chivu è la freschezza. Se mi piace? Io lo adoro! Anche come si pone in sala stampa e quando fa le interviste ci sa fare. New generation! Poi si deve anche dire che le cose stiano andando bene, è anche supportato dalla società, che è una società forte, ma sta meritando tutti i risultati sinora ottenuti. Si sta comportando in una maniera fantastica. Conoscendolo personalmente poi devo aggiungere che è un ragazzo veramente per bene, bravissimo».
Se lo aspettava così bravo e pronto anche per l'Inter? Dopo l'esperienza con le giovanili nerazzurre, aveva guidato il Parma, salvandolo, per "sole" 13 partite di Serie A.
«Chivu è sveglio, è forte, è un gran comunicatore, capisce di calcio: ci faccia caso, fa sempre i cambi giusti. Per il momento non c’è niente che gli si possa dire contro».
