"Il risultato di partenza è difficile da rimontare ma non impossibile". Sono queste le parole di Jakub Moder, centrocampista del Feyenoord , a Voetbal International: "Ci credo ancora, perché no? Il Feyenoord ha dimostrato in passato di poter giocare grandi partite contro squadre forti. L'Inter è favorita, ma si parte solo dal 2-0. Siamo positivi".

"Van Persie ha avuto un grande impatto fin dal momento in cui ci ha spiegato la sua idea di calcio. E' positivo, diretto nel suo approccio e tutti si trovano bene. Ma non possiamo nascondere il fatto che siamo in un periodo di difficoltà, con tanti infortuni da fronteggiare. Il nuovo allenatore non può fare miracoli, ecco perché io guardo oltre il breve termine, stiamo iniziando un nuovo percorso e dobbiamo rimanere positivi, lavorare duro e imparare da Van Persie perché c'è ancora tanto da giocare in stagione"