Gernot Trauner, difensore austriaco del Feyenoord, ha parlato ai microfoni di VoetbalInternational al termine del match di San Siro perso contro l'Inter: "Il campionato rimane sempre la competizione più importante. Ecco perché è stato bello poter giocare qualche minuto come sostituto: in realtà non me l'aspettavo, ma in vista di domenica è bello anche essere un'opzione per il Twente".