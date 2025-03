Il tecnico del Feyenoord Robin Van Persie ha parlato in conferenza stampa dopo la gara di Champions League contro l'Inter . Ecco le sue parole: "I ragazzi hannopdato veramente tantissimo, hanno difeso molto bene anche: magari in qualche momento doveva andare meglio ma abbiamo giocato contro una squadra fortissima. Quando pressano o escono in transizione sono di altissimo livello. Non è mai bello subire un gol così presto: anche i nostri tifosi hanno cantato tutta la partita, è stato molto bello. I ragazzi hanno dato tutto, non hanno mai mollato e non posso chiedere di più.

Dopo l'1-1 potevamo fare di più, è vero: è ottimo pareggiare ma dovevamo fare altri due gol. Poi dopo l'intervallo abbiamo subito il gol: è un rigore un po' dubbio, forse è stato dato un po' facilmente. A me sembrava che non ci fosse molto contatto. I giocatori possono sbagliare: non mi arrabbio per questo. Abbiamo avuto altre occasioni, nel primo tempo Bueno ha avuto un paio di tiri dalla distanza, anche Hadj e Hancko: poi i giocatori dell'Inter si buttano davanti alla palla, mi piacciono tantissimi. E' davvero una squadra molto forte. Non posso dire nulla alla squadra: ci eravamo preparati su Thuram, è il loro gioco, vanno negli spazi e corrono in avanti. Analizzeremo di nuovo i video, speravamo non succedesse: ma nel loro gioco accade 5-6 volte, Thuram ha fatto un tiro fantastico, l'ha messa molto bene.