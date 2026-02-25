FC Inter 1908
Figliomeni: "L'Inter detta legge, creata una corazzata: determina vincendo Scudetti"

Figliomeni: “L’Inter detta legge, creata una corazzata: determina vincendo Scudetti”

Il direttore sportivo del Campobasso ha parlato ai microfoni di TMW dei temi caldi del calcio italiano e dei nerazzurri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Giuseppe Figliomeni, direttore sportivo del Campobasso, ha parlato ai microfoni di TMW dei temi caldi del calcio italiano:

Arranca in Europa ma in campionato l’Inter corre verso lo Scudetto.

“Detta legge. Con la giusta programmazione riesce a determinare vincendo gli scudetti. In Italia si è creata una corazzata”.

Napoli e Juve deludono.

“Dal Napoli mi aspettavo qualcosa di diverso sul piano della continuità. Ha avuto tanti infortuni. Mentre la Juve sta vivendo un momento difficile: contro il Como si è visto un grande lavoro da parte di Fabregas, somiglia un po a Stroppa che ho avuto a Foggia e mi auguro che possa avere presto una chance in Serie A”.

