Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio ha parlato del momento della Juve
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio ha parlato del momento della Juve:

Quanto ha inciso in negativo il caso Kalulu-Bastoni del derby d’Italia con l’Inter?

«Un episodio non può essere un alibi per la stagione. Può dare fastidio, d’accordo, ma quale club non ha dovuto fare i conti con un errore arbitrale o del Var? Una grande squadra non si attacca a queste cose».

