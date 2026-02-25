Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio ha parlato del momento della Juve:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Marchisio: “Episodio Kalulu? Non può essere un alibi, una grande non si attacca a queste cose”
news
Marchisio: “Episodio Kalulu? Non può essere un alibi, una grande non si attacca a queste cose”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio ha parlato del momento della Juve
Quanto ha inciso in negativo il caso Kalulu-Bastoni del derby d’Italia con l’Inter?
«Un episodio non può essere un alibi per la stagione. Può dare fastidio, d’accordo, ma quale club non ha dovuto fare i conti con un errore arbitrale o del Var? Una grande squadra non si attacca a queste cose».
© RIPRODUZIONE RISERVATA