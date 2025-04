Figo: “Con il Barcellona sarà dura, ma speriamo che l’Inter arrivi in finale”

Ha giocato nel Barcellona ma pure nell'Inter. A margine dei Laureus World Sports Awards Luis Figo ha parlato del doppio incontro, valido per le semifinali di Champions League (andata in Spagna il 30 aprile, ritorno a San Siro il 6 maggio), tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il Barça di Hans-Dieter Flick.

«Bell'accoppiamento. Credo che l'Inter stia facendo un anno straordinario. Sono felice per tutto il club e anche per i giocatori che hanno tanto talento. Vediamo, speriamo arrivi fino in fondo in finale. È un confronto duro col Barcellona che sta facendo una buona stagione e che può vincere, allo stesso modo dei nerazzurri, tutto. In questo momento della Champions non si può prevedere quello che accadrà», ha detto ai microfoni di Skysport.