"A centrocampo Barella, per forza. Lui più di Calhanoglu, che ogni tanto ha qualche battuta a vuoto e la lampadina spenta. Lui anche più di Mkhitaryan, che accusa la carta d’identità, quest’anno come mai. In difesa è giusto citare Acerbi. «Ti dovrebbero clonare», gli hanno urlato i tifosi dopo il Bayern. Anche a Bologna, pur dentro una partita complicatissima, è stato il migliore dei suoi e non ha sofferto il centravanti avversario. È la certezza cui si appoggia Inzaghi, per avvicinare anche in campionato il rendimento difensivo tenuto in Europa. Serve uno scatto in avanti, per il tricolore, quello decisivo. E Acerbi è pronto a garantirlo. Lui come Barella e Lautaro: Inzaghi sa che da questi tre non arriveranno delusioni da qui al 25 maggio", scrive La Gazzetta.