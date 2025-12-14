FC Inter 1908
Bisseck: “Finalmente gol di sinistro, mi piace aiutare l’Inter. Vinto con sofferenza ma…”

Dopo la partita con il Genoa, il giocatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di DAZN
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

A Genoa l'Inter ha vinto. Ma ha pure sofferto quando la squadra di De Rossi, dopo il due a uno è tornato in partita. Ai microfoni di DAZN, alla fine della partita, hanno intervistato Yann Bisseck, autore del gol che ha sbloccato la partita poi finita 2-1.

Questo è quanto ha risposto il calciatore nerazzurro rispetto alla gara di Marassi: «Vincere con sofferenza? Normale, non tutte le gare sono semplici. Sapevamo che qui è difficile, molto, abbiamo fatto bene anche se abbiamo sofferto e siamo contenti».

-Stavi cercando questo gol di sinistro: arrivato...

Finalmente. Io voglio attaccare, aiutare la gara a segnare. Sono contento di aver segnato ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. 

-Il gol più bello? 

Quello di Lautaro!

(Fonte: DAZN)

 

