A Genoa l'Inter ha vinto. Ma ha pure sofferto quando la squadra di De Rossi, dopo il due a uno è tornato in partita. Ai microfoni di DAZN, alla fine della partita, hanno intervistato Yann Bisseck, autore del gol che ha sbloccato la partita poi finita 2-1.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bisseck: “Finalmente gol di sinistro, mi piace aiutare l’Inter. Vinto con sofferenza ma…”
news
Bisseck: “Finalmente gol di sinistro, mi piace aiutare l’Inter. Vinto con sofferenza ma…”
Dopo la partita con il Genoa, il giocatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di DAZN
Questo è quanto ha risposto il calciatore nerazzurro rispetto alla gara di Marassi: «Vincere con sofferenza? Normale, non tutte le gare sono semplici. Sapevamo che qui è difficile, molto, abbiamo fatto bene anche se abbiamo sofferto e siamo contenti».
-Stavi cercando questo gol di sinistro: arrivato...
Finalmente. Io voglio attaccare, aiutare la gara a segnare. Sono contento di aver segnato ma la cosa più importante è che abbiamo vinto.
-Il gol più bello?
Quello di Lautaro!
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA