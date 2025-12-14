Dopo la partita con il Genoa, il giocatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di DAZN

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 20:42)

A Genoa l'Inter ha vinto. Ma ha pure sofferto quando la squadra di De Rossi, dopo il due a uno è tornato in partita. Ai microfoni di DAZN, alla fine della partita, hanno intervistato Yann Bisseck, autore del gol che ha sbloccato la partita poi finita 2-1.

Questo è quanto ha risposto il calciatore nerazzurro rispetto alla gara di Marassi: «Vincere con sofferenza? Normale, non tutte le gare sono semplici. Sapevamo che qui è difficile, molto, abbiamo fatto bene anche se abbiamo sofferto e siamo contenti».

-Stavi cercando questo gol di sinistro: arrivato...

Finalmente. Io voglio attaccare, aiutare la gara a segnare. Sono contento di aver segnato ma la cosa più importante è che abbiamo vinto.

-Il gol più bello?

Quello di Lautaro!

(Fonte: DAZN)