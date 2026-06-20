Intervistato da Tuttosport, Stefano Fiore ha parlato del possibile ritorno in Nazionale di Roberto Mancini e svela: "Mi voleva all'Inter"

Gianni Pampinella Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 15:46)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da Tuttosport, Stefano Fiore ha parlato del possibile ritorno in Nazionale di Roberto Mancini. Inoltre l'ex giocatore svela un retroscena di mercato. "Mancini è un ottimo allenatore e sa come far rendere al massimo la Nazionale: l’ha dimostrato nell’Europeo che abbiamo vinto con lui nel 2021. Il suo ritorno da ct sarebbe un punto importante dal quale far ripartire il calcio italiano".

Il ritorno di Mancini al timone degli azzurri divide però l’opinione pubblica: cosa risponde a coloro che sembrano contrari? — «Posso capire che alcuni gli rinfaccino la scelta di essere andato in Arabia, ma sul valore dell’allenatore e sulla sua preparazione non si discute: Mancini resta un grande tecnico».

I problemi del nostro calcio però non risiedono solo in panchina… — «Il calcio si evolve. Noi invece di stare al passo abbiamo dato segnali di regressione e i risultati ne sono stati conseguenza. Dobbiamo prendere consapevolezza che è ora che ci diamo una mossa».

In che senso? — «Noi ci siamo adagiati come sistema. Invece di metterci in discussione e sviluppare un certo tipo di lavoro come hanno fatto in Spagna, Belgio e Norvegia negli ultimi anni, siamo rimasti fermi. Non posso credere che il talento non nasca e non cresca più in Italia».

Che soluzioni propone? — «Da noi i talenti ci sono ancora, ma vanno coltivati. Serve il coraggio di osare e quello di far giocare i ragazzi in maniera precoce, invece di aspettare che invecchino. Auspico che giochino anche nelle squadre top del nostro campionato, dove adesso invece ci sono pochissimi italiani. All’epoca io che venivo dall’Udinese ero l’eccezione: in Nazionale tutti gli altri venivano da big come Inter, Juve e Milan. Adesso purtroppo succede il contrario».

Infine un retroscena: è vero che nel 2004 Mancini la voleva con sè all’Inter? — «Confermo. Prima di andare al Valencia mi aveva chiamato per portarmi all’Inter. Pensavo, trasferendomi in Spagna, di andare in un campionato molto adatto alle mie caratteristiche, ma non è andata come speravo. Una scelta sbagliata».

(Tuttosport)