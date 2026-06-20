Manuel Akanji, impegnato al Mondiale con la sua Svizzera, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport

Matteo Pifferi Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 13:46)

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Manuel Akanji, impegnato al Mondiale con la sua Svizzera, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche di Cristian Chivu. "Lei ha avuto Guardiola al City, pensa che Chivu sia speciale altrettanto?", la domanda del giornalista de La Gazzetta.

"Penso, innanzitutto, che capisca molto bene i giocatori perché è stato lui stesso un calciatore di altissimo livello e ha vissuto le stesse situazioni che viviamo noi adesso. Inoltre, ha vinto tanti trofei con l'Inter e conosce perfettamente ciò di cui il club ha bisogno.

Anche lui è un allenatore molto comunicativo ed empatico: parla spesso con noi giocatori e, cosa importante, è disposto ad ascoltarci. Proprio questo crea un ottimo rapporto con tutti noi", la risposta di Akanji.