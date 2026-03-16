"Gli episodi arbitrali? Bisogna innanzitutto buttar via il VAR, lo dico dall'inizio. Non serve a niente, inutile. C'era un rigore clamoroso per l'Inter e Dumfries è stato toccato, non è mai simulazione. Per quanto riguarda il rigore su Frattesi... Posso capire che l'arbitro non l'abbia visto se è scarso, ma quelli su cosa stavano facendo? Secondo me devi pensare alla malafede: se un giocatore è scarso, sta a casa, così anche un allenatore. Se questi continuano... La Penna, per esempio, è tornato in campo e anche ieri ha fatto casini".

"Chivu? Mi piace molto. Dopo 13 partite al Parma, ha fatto un lavoro eccezionale: allena da un quarto d'ora e sta facendo un lavoro fantastico con tanti giocatori in fase calante, tanti in scadenza, che venivano da una batosta pesante. E poi non ha potuto lavorare tanto all'inizio, visto che è iniziato subito il Mondiale per Club. Allenatore fantastico e una persona di altissimo livello, così come Fabregas. In Italia i giornalai non meritano gente come loro, ma come Allegri e Mourinho che fanno le sceneggiate. Chi consiglierei all'Inter per l'anno prossimo? Lobotka tutta la vita, e poi due esterni. Se va all'Inter perché non si trova bene con Conte? E te lo dico a te? Io penso che l'anno prossimo la Juventus cercherà un giocatore così e da lontano mi arriva che si butteranno su di lui. Ma se dall'Inter va via Calhanoglu, Lobotka è da prendere ieri".