Intervistato dai giornalisti presenti a margine dello spettacolo di Viva El Futbol al Teatro Arcimboldi di Milano, tra cui l'inviato di FCInter1908.it Daniele Vitiello, Antonio Cassano ha parlato anche di Inter, come di consueto in maniera molto diretta. Ecco le sue parole:
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Cassano: “Inter-Atalanta mi fa pensare alla malafede. Chivu fantastico, sul mercato vorrei…”
"L'Inter può perdere lo scudetto solo riprendendo Inzaghi. E' la più forte di gran lunga, vincerà il campionato, il Milan si è ritrovato lì pur giocando di merda, in maniera indegna. Col Como doveva prenderne 6, doveva perdere anche il derby d'andata. Come fa l'Inter a perdere lo scudetto?".
"Gli episodi arbitrali? Bisogna innanzitutto buttar via il VAR, lo dico dall'inizio. Non serve a niente, inutile. C'era un rigore clamoroso per l'Inter e Dumfries è stato toccato, non è mai simulazione. Per quanto riguarda il rigore su Frattesi... Posso capire che l'arbitro non l'abbia visto se è scarso, ma quelli su cosa stavano facendo? Secondo me devi pensare alla malafede: se un giocatore è scarso, sta a casa, così anche un allenatore. Se questi continuano... La Penna, per esempio, è tornato in campo e anche ieri ha fatto casini".
"Chivu? Mi piace molto. Dopo 13 partite al Parma, ha fatto un lavoro eccezionale: allena da un quarto d'ora e sta facendo un lavoro fantastico con tanti giocatori in fase calante, tanti in scadenza, che venivano da una batosta pesante. E poi non ha potuto lavorare tanto all'inizio, visto che è iniziato subito il Mondiale per Club. Allenatore fantastico e una persona di altissimo livello, così come Fabregas. In Italia i giornalai non meritano gente come loro, ma come Allegri e Mourinho che fanno le sceneggiate. Chi consiglierei all'Inter per l'anno prossimo? Lobotka tutta la vita, e poi due esterni. Se va all'Inter perché non si trova bene con Conte? E te lo dico a te? Io penso che l'anno prossimo la Juventus cercherà un giocatore così e da lontano mi arriva che si butteranno su di lui. Ma se dall'Inter va via Calhanoglu, Lobotka è da prendere ieri".
"Leao? C'è poco da aspettare, lo dico da sei anni. Adesso tutti si accorgono di cos'è. Di cosa parliamo? In un campionato farlocco fa una fatica immane. Se uno è scarso, è scarso".
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