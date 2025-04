"Non si tratta solo di vincere trofei, dobbiamo pensare al modo in cui giochiamo. Abbiamo la nostra filosofia e dobbiamo continuare a seguirla, tanti giocatori stanno crescendo nel corso di questa stagione e tanti ci stanno aiutando a raggiungere questi traguardi. Dopo la sosta invernale mi è sembrato che fossimo ancora più uniti di prima. Credo che vincere le partite ti dia sempre maggiore fiducia, infatti si vede che ora siamo molto in fiducia. Giochiamo contro l'Inter e sappiamo che sono una grande squadra. Hanno esperienza, giocatori incredibili nel loro ruolo. Hanno tanti giocatori di 36 o 37 anni, sanno che questa potrebbe essere la loro ultima occasione per arrivare in finale. Per questo sono sicuro che daranno il 100%, ma per fortuna è così anche per noi. Ma sarà sicuramente dura giocare contro di loro".