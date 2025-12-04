Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Mateo Pellegrino ha parlato anche di Cristian Chivu:
Parma, Pellegrino: “Chivu? Grandissima persona ma tra lui e Cuesta…”
"Se mi sento pronto per diventare il nuovo Crespo? Il paragone è un po' troppo", ha ammesso Mateo Pellegrino
"Se mi sento pronto per diventare il nuovo Crespo? Il paragone è un po' troppo, lui ha fatto tantissimo, non solo al Parma. Provo a fare del mio meglio, vediamo cosa diventerò"
Cosa hanno in comune Cuesta e Chivu?
"Non hanno tanto in comune, sono due grandissime persone. Sono diversi sotto l'aspetto tattico ma anche personale, in comune hanno quello, sono tutte e due grandissime persone"
Chivu lo vedevi già pronto per una big?
"Il mister con noi è stato bravissimo, è una grandissima persona. Se era pronto o no per una big, lo sa solo lui. Al Parma è stata molto bravo"
