Parma, Pellegrino: “Chivu? Grandissima persona ma tra lui e Cuesta…”

"Se mi sento pronto per diventare il nuovo Crespo? Il paragone è un po' troppo", ha ammesso Mateo Pellegrino

"Se mi sento pronto per diventare il nuovo Crespo? Il paragone è un po' troppo, lui ha fatto tantissimo, non solo al Parma. Provo a fare del mio meglio, vediamo cosa diventerò"

Cosa hanno in comune Cuesta e Chivu?

"Non hanno tanto in comune, sono due grandissime persone. Sono diversi sotto l'aspetto tattico ma anche personale, in comune hanno quello, sono tutte e due grandissime persone"