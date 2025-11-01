FC Inter 1908
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore di Milan e Roma ha parlato della lotta al vertice in Serie A
Nella lotta scudetto le metterebbe tutte e due? Ci dica il suo ranking.

"Favorite Inter e Napoli alla pari. Ma attenzione che è una lotta aperta, la classifica andrà guardata in primavera. Se la Roma resta lassù può dire la sua, il Milan ha una sola competizione e ci resterà sicuro, e non scordiamoci della Juve che secondo me beneficerà tanto dal cambio di allenatore".

