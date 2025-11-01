Le parole dell'allenatore del Napoli dopo il pari contro il Como di Fabregas

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 20:43)

Alla fine della partita contro il Como, finita zero a zero, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato della prestazione dei suoi uomini. Ecco le sue parole a DAZN: «Sicuramente si è giocato in maniera molto alta ed intensa. E ho visto le statistiche alla fine. Sicuramente loro possono recriminare sul rigore nel primo tempo, ma nel secondo tempo credo che avremmo meritato qualcosa di più. Tanti pensano che il Como solo perché si chiama così sia una squadra che... ma oggi è una realtà, sta facendo grandi cose».

«Complimenti a loro ma anche a noi: prestazione seria sotto tutti i punti di vista nonostante le difficoltà per l'uscita di Gilmor e per le problematiche di Elmas a cui è subentrato Miguel. Sono prestazioni che mi danno fiducia. Una partita in cui si è giocato all'arma bianca. Abbiamo cercato di conquistare palla alta e lo hanno fatto anche loro, una partita di stamp o europeo, nessuna delle due ha aspettato l'altra per prendere gol in ripartenza. Mi porto dentro un'ottima prestazione. Molto più contento oggi di alcune gare vinte. Ho avuto risposte da uomini veri e squadra vera, se non lo fossero avrebbero avuto difficoltà», ha sottolineato.

-Ma Fabregas che la ha elogiata pensa comunque che avrebbero meritato di più...

No, no, loro hanno fatto una bellissima partita. Sicuramente teniamo conto di una squadra che ha battuto la Juve, una squadra in netta crescita, l'anno scorso hanno perso al Maradona ma ci hanno battuto a Como. Non ricordo parate del nostro portiere, a parte il rigore. Primo tempo più per loro visto il rigore parato e nel secondo tempo meglio noi.

-Lukaku al Maradona, quando rientra?

E non lo so, va chiesto ai medici non a me. Sta cercando di assorbire l'infortunio grave che ha avuto a inizio campionato, però la sua presenza a prescindere fa sempre bene al gruppo, rivivere lo spogliatoio è buono per lui e i compagni perché è un ragazzo a posto e serio e il gruppo ha bisogno della sua leadership. Siamo contenti di averlo rivisto e saremo più contenti di poterlo rivedere quando potrà aiutarci in campo.

(Fonte: DAZN)