Michael Folorunsho, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Siamo dispiaciuti, era una partita rimasta aperta fino all'ultimo: abbiamo avuto più di un'occasione per segnare. C'è tanta amarezza ma abbiamo giocato con una squadra attrezzata per vincere lo scudetto. Continuiamo a lavorare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Folorunsho: “Inter attrezzata per vincere lo scudetto, c’è tanta amarezza perché…”
news
Folorunsho: “Inter attrezzata per vincere lo scudetto, c’è tanta amarezza perché…”
Michael Folorunsho, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter
Dopo la scorsa annata in cui non è andato tutto bene, sono stato molto contento di essere arrivato qui: è un onore essere qui, voglio dare il massimo. Sono molto contento. Belotti? Siamo un po' preoccupati ma aspettiamo gli accertamenti: vediamo cosa esce. Però speriamo che non sia niente, è importantissimo ed è uno dei nostri leader: ha una voglia incredibile, speriamo stia bene".
© RIPRODUZIONE RISERVATA