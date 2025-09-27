Michael Folorunsho , centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Siamo dispiaciuti, era una partita rimasta aperta fino all'ultimo: abbiamo avuto più di un'occasione per segnare. C'è tanta amarezza ma abbiamo giocato con una squadra attrezzata per vincere lo scudetto. Continuiamo a lavorare.

Dopo la scorsa annata in cui non è andato tutto bene, sono stato molto contento di essere arrivato qui: è un onore essere qui, voglio dare il massimo. Sono molto contento. Belotti? Siamo un po' preoccupati ma aspettiamo gli accertamenti: vediamo cosa esce. Però speriamo che non sia niente, è importantissimo ed è uno dei nostri leader: ha una voglia incredibile, speriamo stia bene".