«Sono soddisfattio perchè la squadra ha dato tutto e dobbiamo prendere le cose buone di questa gara e ripartire. Di fronte avevamo una squadra completa, costruita per fare tre competizioni, hanno vinto meritatamente ma facendo una grande partita. Se non avessero fatto questa partitqa non so come sarebbe andata. ci teniamo lo spirito e come siamo stati in campo fino all'ultimo. l'Inter è venuta qua e ci ha rispettato, ha fatto una grande gara e quindi dobbiamo fargli i complimenti per la gara meritata», ha aggiunto l'allenatore del Cagliari.

Pensavamo di fare la partita con atteggiamento e attitudine diversa, ma pagavamo gli inserimenti di Mkhitaryan e Barella e siamo andati ad usare il veerice basso e abbiamo alzato Folorunsho dietro ad Esposito. Abbiamo cambiato il piano tattico e facevamo uscire le due mezze sui due braccetti dell'Inter. Abbiamo faticato nelle distanze e abbimo poi ribaltato il piano tattico. Nel primo tempo l'Inter arrivava ma calciava poco. Poi abbiamo tolto un difensore e abbiamo messo le nostre armi in campo e lì lo spirito è stato coerente con quello che vogliamo portare avanti, loro potevano farci male lo stesso e abbiamo alzato il baricentro. Abbiamo preso un palo. Sono letture a calco, rimando dell'idea che l'Inter abbia meritato di vincere la gara e faccio ancora i complimenti a loro.