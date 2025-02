Alberto Fontana sa cosa significa fare il dodicesimo all'Inter e doversi far trovare pronto. Proprio a ridosso di una gara con il Feyenoord, tra l'altro. Capitò anche a lui nel 2002, quando a stagione in corso fu chiamato a prendere il posto di Toldo. Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Noi eravamo favoriti ma non sottovalutammo il Feyenoord: eravamo in corsa sia in campionato che in Coppa Uefa e perdemmo l'andata a causa di un autogol. Un risultato bugiardo in una serata gelida perché l'Inter meritava almeno il pareggio. Al ritorno però non giocai: appena atterrato a Rotterdam mi comunicarono un imprevisto familiare e tornai subito indietro".