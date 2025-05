Tipo?

«Passa un elicottero sopra la Pinetina e dico ai compagni: quanto mi date se domani faccio atterrare un elicottero sul campo? Giovanni Bia mi offre mezzo milione. Per il giorno dopo noleggio un elicottero e vado via con quello: nove milioni per vincere 500.000 lire, ma le facce... Ancora: ritiro del Bologna a Sestola, il giorno dopo c’è amichevole. Faccio a Signori: “Se porto il pallone della partita in deltaplano?”. “Trenta milioni”. Viene a saperlo Cinquini: “Se lo fai, 60 milioni di multa”. E Beppe: “Te ne do 70”. “Ok, per 10 lo faccio”. Ma il giorno dopo viene giù un temporale devastante e salta tutto».