Marco Macca Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 18:16)

La benedizione arriva anche da Josè Mourinho: "Mi ha scritto 'Forza Samp'", ha spiegato Salvatore Foti, nuovo tecnico della Sampdoria, che ha preso il posto dell'esonerato Massimo Donati.

Foti dal 2022 al 2025 è stato vice del tecnico portoghese alla Roma e poi in Turchia. Ex calciatore blucerchiato, il nuovo allenatore (anche se formalmente quello in prima sarà Angelo Gregucci, visto che Foti non ha il patentino), ha le idee chiare sul futuro: "Adesso dobbiamo pensare soltanto a dare energia, identità alla squadra e costruire in allenamento quello che poi dobbiamo far vedere durante la partita. Giocare con due attaccanti? Bisogna cercare sempre un equilibrio.: poi vedere le cose in televisione non è come viverle dal vivo, ma è un'ipotesi che esiste e prendiamo in considerazione. Ora abbiamo Massimo Coda: da lui ci aspettiamo tanto, anche come leader, e deve trasmettere fiducia al gruppo".

Foti è stato prima calciatore con la maglia blucerchiata, e poi collaboratore tecnico quando Giampaolo ha allenato la Samp dal 2016-2019: "Questa è casa mia, ma adesso contano soltanto i risultati, e dobbiamo subito pensare alla gara di sabato col Frosinone", continua. Un match delicatissimo per la Sampdoria, che ha bisogno di punti per lasciare i bassifondi della classifica e dare un segnale di discontinuità dopo la brutta figura di Chiavari. "Quella con il Frosinone per noi è una finale dei Mondiali", sottolinea Gregucci. Presente anche il ds Andrea Mancini, che ripone massima fiducia in Foti: "Con questo staff, i valori del gruppo emergeranno". Intanto il ceo della parte tecnica Jesper Fredberg annuncia investimenti nel mercato di gennaio: "Siamo pronti a rinforzare la squadra".