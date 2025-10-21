E' un Benito Carbone ovviamente molto soddisfatto, quello che parla ai giornalisti dopo la vittoria della sua Inter in Youth League contro l'Union St. Gilloise. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter Primavera ai microfoni degli inviati di FCInter1908.it Fabio Alampi e Daniele Vitiello:
Inter Youth, Carbone a FCIN1908: "Vittoria meritata, dimostrato di essere una grande squadra"
"E' un successo che la squadra si è meritata sul campo. La differenza la fanno sempre loro. Abbiamo fatto fino all'ultimo una grande partita, abbiamo sempre giocato con il nostro calcio, con palla a terra, cercando la soluzione migliore per segnare. Sono contento, perché lavorano duramente da un anno e mezzo e si sono strameritati questa vittoria. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".
"Ora ci aspetta la Cremonese, vogliamo fare bene in campionato perché abbiamo perso dei punti per strada e ora non ci troviamo nella posizione che meritiamo. E' un gruppo che lavora con me da un po', siamo una famiglia e chiunque viene cerchiamo di trascinarlo nella nostra mentalità. Sono stati bravi, hanno giocato una grande partita, meritavamo anche prima dei gol".
