Protagonista del matchday programme, Davide Frattesi ha parlato delle sue caratteristiche e del suo percorso con la maglia dell'Inter

Protagonista del matchday programme, Davide Frattesi ha parlato delle sue caratteristiche e del suo percorso con la maglia dell'Inter:

Quando scendi in campo hai sempre tanta energia e fame: da cosa deriva?

È una caratteristica che mi accompagna fin da quando ero piccolissimo. Non penso che sia una qualità che si possa allenare o insegnare, è una cosa innata. Di sicuro la mia grinta mi ha sempre aiutato a reagire durante la mia carriera, che si trattasse di una sconfitta o anche solo di una palla persa: è una qualità molto diffusa nella mia famiglia.