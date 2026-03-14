Protagonista del matchday programme, Davide Frattesi ha parlato delle sue caratteristiche e del suo percorso con la maglia dell'Inter:
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Frattesi: “All’Inter maturato a livello mentale. Questa squadra ha una forza davvero speciale”
Quando scendi in campo hai sempre tanta energia e fame: da cosa deriva?
È una caratteristica che mi accompagna fin da quando ero piccolissimo. Non penso che sia una qualità che si possa allenare o insegnare, è una cosa innata. Di sicuro la mia grinta mi ha sempre aiutato a reagire durante la mia carriera, che si trattasse di una sconfitta o anche solo di una palla persa: è una qualità molto diffusa nella mia famiglia.
In cosa pensi di essere migliorato in questi anni con l’Inter?
Nella gestione di tante cose e situazioni: sicuramente sono maturato a livello mentale.
Secondo te qual è la forza di questo gruppo?
Non è semplice da spiegare a parole, ma questa squadra ha una forza davvero speciale, che la rende in grado di superare qualsiasi tipo di difficoltà. Poi il gruppo è pieno di giocatori di grandissima qualità: se potessi “rubare” un pregio a un mio compagno forse direi la capacità di Lautaro nel primo controllo, è formidabile.
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