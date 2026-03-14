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fcinter1908 news interviste Frattesi: “All’Inter maturato a livello mentale. Questa squadra ha una forza davvero speciale”

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Frattesi: “All’Inter maturato a livello mentale. Questa squadra ha una forza davvero speciale”

Frattesi: “All’Inter maturato a livello mentale. Questa squadra ha una forza davvero speciale” - immagine 1
Protagonista del matchday programme, Davide Frattesi ha parlato delle sue caratteristiche e del suo percorso con la maglia dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Protagonista del matchday programme, Davide Frattesi ha parlato delle sue caratteristiche e del suo percorso con la maglia dell'Inter:

Quando scendi in campo hai sempre tanta energia e fame: da cosa deriva?

È una caratteristica che mi accompagna fin da quando ero piccolissimo. Non penso che sia una qualità che si possa allenare o insegnare, è una cosa innata. Di sicuro la mia grinta mi ha sempre aiutato a reagire durante la mia carriera, che si trattasse di una sconfitta o anche solo di una palla persa: è una qualità molto diffusa nella mia famiglia.

Frattesi: “All’Inter maturato a livello mentale. Questa squadra ha una forza davvero speciale”- immagine 2
Getty Images

In cosa pensi di essere migliorato in questi anni con l’Inter?

Nella gestione di tante cose e situazioni: sicuramente sono maturato a livello mentale.

Secondo te qual è la forza di questo gruppo?

Non è semplice da spiegare a parole, ma questa squadra ha una forza davvero speciale, che la rende in grado di superare qualsiasi tipo di difficoltà. Poi il gruppo è pieno di giocatori di grandissima qualità: se potessi “rubare” un pregio a un mio compagno forse direi la capacità di Lautaro nel primo controllo, è formidabile.

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