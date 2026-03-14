Nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne ha parlato anche del Napoli. Per il giocatore i tanti infortuni hanno inciso sulla stagione della squadra di Conte. "Senza infortuni avrebbe potuto rivincere lo scudetto. Conte è stato bravissimo a tirare fuori il meglio da chi aveva. L’Inter invece ha una rosa ricca e nessun infortunato, come fai a competere?".
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Insigne: “Napoli? Senza infortuni avrebbe potuto rivincere lo scudetto. Inter? Come fai a…”
Vergara è la rivelazione: può essere il suo erede?—
«Penso che abbia tutto per farcela, ha la gamba e regge l’urto. Non lo conosco di persona e non mancherà occasione, peccato si sia fatto male».
Rimpiange di più lo scudetto non vinto a Napoli o aver perso due volte il Mondiale?—
«Lo scudetto l’ho festeggiato in Canada. Mi dispiace non averlo vinto l’anno dei 91 punti con Sarri, quello sì. Di sicuro non sono invidioso: la mia vittoria è stata giocare 12 anni nel Napoli e fare il capitano».
Nel 2018 restò in panchina a San Siro contro la Svezia, nel 2022 era in campo a Palermo contro la Macedonia del Nord. Bruciano ancora quei flop?—
«Non vincere quelle due partite mi ha lasciato il segno, sicuramente, e chissà quando il pensiero se ne andrà. Ma mai guardare indietro, stavolta dobbiamo farcela».
Lo mandiamo un messaggio a Gattuso nel caso avesse bisogno di lei nei playoff?—
«Lo sento quasi tutti i giorni... Io ricordo che non ho mai detto “basta Nazionale”. Lui sa le mie qualità e la mia disponibilità, quindi farà la scelta migliore. Certo, se ci salviamo con il Pescara e faccio il Mondiale, poi posso smettere! Scherzo eh...». (ride)
(Gazzetta dello Sport)
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