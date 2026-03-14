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Insigne: “Napoli? Senza infortuni avrebbe potuto rivincere lo scudetto. Inter? Come fai a…”

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Nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne ha analizzato la stagione del Napoli
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne ha parlato anche del Napoli. Per il giocatore i tanti infortuni hanno inciso sulla stagione della squadra di Conte. "Senza infortuni avrebbe potuto rivincere lo scudetto. Conte è stato bravissimo a tirare fuori il meglio da chi aveva. L’Inter invece ha una rosa ricca e nessun infortunato, come fai a competere?".

 

Vergara è la rivelazione: può essere il suo erede?

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«Penso che abbia tutto per farcela, ha la gamba e regge l’urto. Non lo conosco di persona e non mancherà occasione, peccato si sia fatto male».

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Getty Images

Rimpiange di più lo scudetto non vinto a Napoli o aver perso due volte il Mondiale?

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«Lo scudetto l’ho festeggiato in Canada. Mi dispiace non averlo vinto l’anno dei 91 punti con Sarri, quello sì. Di sicuro non sono invidioso: la mia vittoria è stata giocare 12 anni nel Napoli e fare il capitano».

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Nel 2018 restò in panchina a San Siro contro la Svezia, nel 2022 era in campo a Palermo contro la Macedonia del Nord. Bruciano ancora quei flop?

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«Non vincere quelle due partite mi ha lasciato il segno, sicuramente, e chissà quando il pensiero se ne andrà. Ma mai guardare indietro, stavolta dobbiamo farcela».

Lo mandiamo un messaggio a Gattuso nel caso avesse bisogno di lei nei playoff?

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«Lo sento quasi tutti i giorni... Io ricordo che non ho mai detto “basta Nazionale”. Lui sa le mie qualità e la mia disponibilità, quindi farà la scelta migliore. Certo, se ci salviamo con il Pescara e faccio il Mondiale, poi posso smettere! Scherzo eh...». (ride)

(Gazzetta dello Sport)

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