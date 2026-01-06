FC Inter 1908
La frecciata di Adani: “In Italia conta solo vincere di corto muso anche a costo di prendere…”

Il focus di Adani
Lele Adani è da sempre un estimatore della bellezza del calcio. Il telecronista della Rai ha dedicato, nell'ultima puntata della Nuova DS, un approfondimento al Como di Fabregas. Che cosa sta portando di nuovo nel nostro calcio l'ex calciatore del Barcellona? Nuove idee e soprattutto un calcio da lustrarsi gli occhi. E Adani, nella sua analisi, non ha risparmiato una frecciata all'indirizzo degli estimatori delle vittorie di corto muso: CONTINUA A LEGGERE.

