Ciccio Graziani ha risposto con queste parole alla domanda su quale sia il segreto dell'Inter di Cristian Chivu: "Loro hanno questo leader che è il Capitano, che è un leader anche nello spogliatoio, nel lavoro, nel quotidiano e sta facendo gol. Tempo fa dissi a Bastoni che per migliorare sensibilmente questa squadra era necessario che tornasse a fare bene Lautaro. Perché per loro è un punto di riferimento importantissimo".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Ciccio Graziani: “Il segreto di Chivu? Vi ricordate cosa ho detto tempo fa a Bastoni? Serviva…”
news
Ciccio Graziani: “Il segreto di Chivu? Vi ricordate cosa ho detto tempo fa a Bastoni? Serviva…”
Il segreto dell'Inter di Chivu ha un nome e cognome per Graziani
Focus su Zielinski—
"Zielinski sta facendo bene. Quando gioca lo fa con il sorriso, con la consapevolezza di avere la fiducia dell'allenatore e dei compagni. Guarda caso sa fare bene i due ruoli. Sa fare la mezz'ala, sa fare il play, si scambiano molto con Calhanoglu. Sbaglia pochissimo. Adesso in mezzo al campo sbaglia pochissimi palloni", ha aggiunto Graziani a proposito del centrocampista polacco.
(Nuova DS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA