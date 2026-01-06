Ciccio Graziani ha risposto con queste parole alla domanda su quale sia il segreto dell'Inter di Cristian Chivu: "Loro hanno questo leader che è il Capitano, che è un leader anche nello spogliatoio, nel lavoro, nel quotidiano e sta facendo gol. Tempo fa dissi a Bastoni che per migliorare sensibilmente questa squadra era necessario che tornasse a fare bene Lautaro. Perché per loro è un punto di riferimento importantissimo".