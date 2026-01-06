FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Ciccio Graziani: “Il segreto di Chivu? Vi ricordate cosa ho detto tempo fa a Bastoni? Serviva…”

news

Ciccio Graziani: “Il segreto di Chivu? Vi ricordate cosa ho detto tempo fa a Bastoni? Serviva…”

Ciccio Graziani: “Il segreto di Chivu? Vi ricordate cosa ho detto tempo fa a Bastoni? Serviva…” - immagine 1
Il segreto dell'Inter di Chivu ha un nome e cognome per Graziani
Redazione1908

Ciccio Graziani ha risposto con queste parole alla domanda su quale sia il segreto dell'Inter di Cristian Chivu: "Loro hanno questo leader che è il Capitano, che è un leader anche nello spogliatoio, nel lavoro, nel quotidiano e sta facendo gol. Tempo fa dissi a Bastoni che per migliorare sensibilmente questa squadra era necessario che tornasse a fare bene Lautaro. Perché per loro è un punto di riferimento importantissimo".

Ciccio Graziani: “Il segreto di Chivu? Vi ricordate cosa ho detto tempo fa a Bastoni? Serviva…” - immagine 1
Ciccio Graziani: &#8220;Il segreto di Chivu? Vi ricordate cosa ho detto tempo fa a Bastoni? Serviva&#8230;&#8221;

Focus su Zielinski

—  

"Zielinski sta facendo bene. Quando gioca lo fa con il sorriso, con la consapevolezza di avere la fiducia dell'allenatore e dei compagni. Guarda caso sa fare bene i due ruoli. Sa fare la mezz'ala, sa fare il play, si scambiano molto con Calhanoglu. Sbaglia pochissimo. Adesso in mezzo al campo sbaglia pochissimi palloni", ha aggiunto Graziani a proposito del centrocampista polacco.

(Nuova DS)

Leggi anche
Altobelli: “Lautaro? Speriamo non ci lasci mai, diverso dagli altri. E può raggiungere...
Spalletti: “David non è il magazziniere, 21-22 rigori segnati. Quelli che si filmano e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA