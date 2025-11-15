FC Inter 1908
Frese: “Autogol con l’Inter? Non è stata una notte facile, meritavamo il pari. Non nascondo…”

Martin Frese, difensore del Verona, intervistato dal Corriere di Verona, è tornato così sul suo autogol contro l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Martin Frese, difensore del Verona, intervistato dal Corriere di Verona, è tornato così sul suo autogol contro l'Inter nel finale che ha consegnato i tre punti alla squadra di Cristian Chivu: «Non è stata una notte facile (sospira, ndr).

La nostra era stata un’ottima prestazione, il pareggio sarebbe stato un risultato giusto, fermando con merito una squadra fortissima com’è l’Inter. È stato un grande dispiacere, non lo nascondo. Ma sono un giocatore professionista, ho superato quell’episodio, so che sono cose che accadono».

